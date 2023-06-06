港股市況｜大市半日升98點　恒指最新轉跌（持續更新）

隔晚美股先高後低，蘋果股價破頂後倒跌。港股兩日彈近九百點後今微高開。恒指高開8點，報19,117點；國指高開7點，報6,471點；科指高開0.2%，報3,847點。
【14:45 更新】
恒指最新轉跌32點，報19,076點；科指跌0.38%，報3,826點。
蘋果首款MR混合實境裝置「Vision Pro」擬定價過，相關供應鏈股份續涯沽，其中高偉電子（1415）午後跌幅再擴大，現跌18.68%。
中移動（941）明日除息，股價升0.38%。
【13:35 更新】
大市現升117點，報19,225點； 科指升0.93％，報3,876點。港交所（388）走高0.91%；工行（1398）升0.23%；平保（2318）揚1.64%；潤電（836）跌3.42%，為包尾藍籌；商湯（020）逆市跌1.83%。
「蔚小理」上揚，理想（2015）升5.48%，蔚來（9866）升3.37%；小鵬（9868）升3.75%。
【12:20 更新】
恒指半日升98點，報19,206點，成交553億元；科指升0.6%，報3,865點。
內房股造好，龍湖（960）升逾9%；碧桂園（2007）升6%。ATM個別發展；美團（3690）升1%；阿里巴巴（9988）升0.3%；騰訊（700）逆市跌1%
高偉電子（1415）挫16%。
【11:20 更新】
內電股下挫，藍籌潤電（836）逆市跌2.87%；中國電力（2380）跌3.39%，龍源（916）跌0.89%。
吉利（175）5月銷量按年增35%至12萬輛，新能源車增長38%，現升1.27%。
融創（1918）升逾12%，高見1.51元。
【10:20 更新】
恒指現升244點，報19,353點，科指升1.49%，報3,898點。
科技股造好，京東（9618）升3.97%；阿里巴巴（9988）升3.9%；美團（3690）升2.22%；騰訊（700）升0.05%。
內房股今反彈，龍湖（960）升幅擴大至13.51%；碧桂園（2007）升10.27%；中海外（688）升8.22%；潤地（1109）升6.82%；雅居樂（3383）升8.66%。