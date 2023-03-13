港股市況｜恒指半日反彈436點　中資電訊股造好　矽銀事件續發酵（持續更新）

港股四日累插1283點後，今早高開，恒指今升91點，報19,411點；國指高開44點，報6,490點；科指高開1.3%，報3,832點。
【15:45 更新】
滙豐（005） 宣布以象徵式1英鎊收購矽谷銀行（SVB）英國子公司，現升0.26%，高見56.8元。
【14:15 更新】
恒指最新升約385點，報19704點，科指升3.4%，報3909點。
中資電訊股，中電信（728）升幅擴大至逾7%破頂，中移動（941）、聯通（762）升4%。
【12:30 更新】
恒指半日反彈436點，報19,756點，成交812.8億元；科指升4.4%，報3,948點。
騰訊（700）升逾5%；阿里巴巴（9988）升4%；美團（3690）升近3%；嗶哩嗶哩（9626）升逾13%。
銀行股向下，滙豐（005）逆市跌1%；車股續跌，比亞迪（1211）跌0.6%；吉利（175）跌2%。
【10:20 更新】
科技股，嗶哩嗶哩（9626）升幅擴大至9%，高見163.4元；騰訊（700）升3.73%；阿里巴巴（9988）升2.77%。
直播概念股，電視廣播TVB（511）逆市跌8%，低見9.78元；香港科技探索 （01137） 跌近6%，低見5.41元。
矽銀事件繼續發酵。