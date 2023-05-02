港股市況｜恒指半日報19912點　滙控績後升逾4%（持續更新）

美國聯儲局今日起一連兩日議息，港股假後開局先高開逾兩百點，重上兩萬關水平，恒指高開228點，報20,122點；國指高開83點，報6,785點；科指高開1.7%，報3,968點。

【15:15更新】

恒指現升99點，報19,994點；科指升0.54%，報3,922點。

滙控(005)績後持續造好，現升4.27%，報58.55元。

內地4月百強房企銷售額按月降17.4%，內房股今天普遍跑輸，合景泰富(1813)低見0.79元創約半年低，現報0.79元，急挫23.3%。

中聯重科(1157)漲近8%，因首季營收增速轉正及毛利率大幅提升，現報4.59元。

【13:15更新】

恒指午後初段升32點，報19,927點；科指無升跌。

滙控(005)午後抽升逾3%，創近兩個月高，因首季業績勝預期，現升2.85%，報57.75元。

有線寬頻(1097) 宣布，黃思遠已遞交辭呈，將辭去行政總裁職務，杜之克6月3日起任行政總裁，股價現無升跌，報0.048元。