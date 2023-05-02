港股市況｜恒指半日報19912點　杜之克6月3日起任有線行政總裁（持續更新）

美國聯儲局今日起一連兩日議息，港股假後開局先高開逾兩百點，重上兩萬關水平，恒指高開228點，報20,122點；國指高開83點，報6,785點；科指高開1.7%，報3,968點。

【13:15更新】

恒指午後初段升32點，報19,927點；科指無升跌。

匯控(005)午後抽升逾3%，創近兩個月高，因首季業績勝預期，現升2.85%，報57.75元。

有線寬頻(1097) 宣布，黃思遠已遞交辭呈，將辭去行政總裁職務，杜之克6月3日起任行政總裁，股價現無升跌，報0.048元。

【12:05更新】

恒指半日升17點，報19,912點，半日成交457.9億；科指半日升15點，報3,916點。

將公布季績的滙控(005) 升0.9%，報56.65元；恒生(011) 則跌0.2%。