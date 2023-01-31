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財經
2023-01-31 10:25:47

港股市況｜恒指半日失守22,000點關口　藍籌現沽壓（持續更新）

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恒指高開逾百點後轉跌，比亞迪盈喜後上漲2.8%。（資料圖片）

恒指高開逾百點後轉跌，比亞迪盈喜後上漲2.8%。（資料圖片）

隔晚美國股市低收，道指跌260點，納指跌近2%，標指跌1.3%；今日亞太區股市亦普遍下跌，台灣股市在開市初段向下。

【15:30 更新】

藍籌普遍向下，平保（2318）跌1.31%；建行（939）跌1.16%；友邦(01299)走低1.39%；港交所（388）跌3%。

【13:50 更新】

港股午後初段跌逾300點，現報21,743點。

本港地產股普遍向下，其中新地界 （017） 跌3.87%；恒地 （012） 跌2.34%；長實 （1113） 跌0.49%；新地 （016） 跌2.61%；信置 （083） 跌3.05%。

【12:00 更新】

臨近中午收市前，恒指跌幅加劇至跌近250點，最終午市收報21,789點，跌280點，失守22,000點關口及10天綫；國指收報7,401點，跌94點；科指跌72點，收報4,507點。

其中，騰訊 （700） 、阿里巴巴 （9988） 均跌逾2%；比亞迪 （01211） 盈喜逆市升3%；舜宇光學（2382）挫4.7%，報104.3元，暫為表現最差藍籌。

另外，財政司司長陳茂波指，正爭取上半年落實將外國公司納入港股通，又希望雙櫃台模式能同期推出。

【10:25 更新】

恒指今早高開120點報22,190；國指高開55點或0.74%報7,551點；科指高開0.76%報4,614點。

比亞迪（1211）發布盈喜，預計去年純利最少增加4.25倍，今早股價高開3.1%，報247元，升2.8%。

科技股昨日急跌後回穩，阿里巴巴（9988）高開0.6%，報109.6元；騰訊（700）高開0.7%，報390元。

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