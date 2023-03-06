港股市況｜恒指半日微升8點　TVB升25%　碧服發盈警跌逾7%（持續更新）

港股上周彈557點後，今早低開129點或0.63%，報20,437點；科指低開0.5%，報4,188點。
【15:15 更新】
碧服（6098）跌幅收窄至3%，今早曾挫約一成。
電視廣播（511）升勢回順，最新升約14%，今早曾升36%破頂高見8元。
【13:30 更新】
ATM股，阿里巴巴（9988）午後跌0.6%；騰訊（700）跌0.8%；美團（3690）升逾1%。
內銀股個別發展，招商銀行（3968）逆市跌近4%；建設銀行（939）升0.2%。
【12:20 更新】
恒生指數半日微升8點，報20,576點；科指跌近1%，報4,170點。
ATM股，阿里巴巴（9988）；騰訊（700）跌1%；美團（3690）升0.8%。
內房物管股向下，碧桂園服務（6098）跌逾7%；TVB（511）再升25%。
【11:30 更新】
大市轉升，現升50點，報20,618點。
TVB（0511）升幅回落，現升22.9%。
濠賭股個別發展，永利（1128）續跌0.8%。銀娛（027）升2%，金沙（1928）、美高梅（2282）升逾1%。澳博（880）跌0.5%，新濠（200）跌1%。
【10:20 更新】
異動股，TVB（511）續現炒風飆3成，兩日升一倍，升至2年高位。
【10:00 更新】
ATMJ股，騰訊（700）低開近1%；阿里巴巴（9988）低開0.7%；京東（9618）的「百億補貼」活動提早至3月6日凌晨零時開始，股價今早高開1.8%；美團（3690）現升0.84%。
內房股，碧服（6098）首發盈警，料去年全年盈利按年減少51%至57%，今早低開3%。
攜程（9961）今日公布業績，股價績前向上升逾3%，高見307元。