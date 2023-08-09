港股市況｜恒指半日微跌10點　摩通再削碧桂園及碧服目標價 (持續更新)

隔晚美股三大指數向下，港股今早低開逾百點。恒指低開124點，報19,059點；科指跌1.5%，報4,310點。

【15:05更新】

恒指現轉升8點，報19,192點；科指跌0.31%，報4,360點。

摩通再削碧桂園(2007) 及碧服(6098)目標價，兩股分別跌1.77%及2%。

內房股普遍逆市向上，中海外(688)升0.6%，潤地(1109)升逾1%，雅居樂(3383)升近2%，龍湖藍籌(960)升0.1%。

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【12:35更新】

恒指半日微跌10點，報19,173點，大市成交458億元；科指跌0.7%，報4,345點。

碧桂園(2007) 及碧服(6098)再跌4%及3%。

阿里巴巴 (9988)升0.8%；理想(2015)績後挫6%；生物股造好，康希諾生物(6185)大升21%；信達生物(1801)升13%。

【10:28更新】

恒指現跌78點，報19,105點；科指跌1.13%，報4,324點。

碧桂園境內債集體大跌令同系股價跌勢加劇，碧桂園(2007)，最新再跌2.6%；碧桂園服務(6098)挫3.6%。

領展(823)跌2%，破底低見40.95元；滙豐(005)跌1%；友邦(1299)跌逾1%。