港股市況｜恒指午後再穿萬9點　尾市跌逾600點　滙豐渣打跌逾7%（持續更新）

美股指數期貨今早造好，不過港股上周五高收逾三百點後，今早恒指低開165點，報19,352點；國指低開46點，報6,568點；科指低開14點，報3,965點。
【15:09 更新】
港股尾市續跌逾600點，報18,895點，跌622點，曾瀉689點，創逾三個月低；科指跌3.4%，報3,843點。
藥明生物（2269）跌逾7%，低見44.2元。
金融股累市，滙豐（005）最新跌7.06% ；渣打（2888）跌7.54%；友邦（1299）跌4.87%。
【13:10 更新】
恒指午後初段跌逾540點，現報18,980點，失守1萬9關口。
滙豐（005）午後初段跌逾6%，渣打（2888）跌逾半成，友邦（1299）跌逾4%。
ATM續跌，阿里巴巴（9988）午後初段跌逾3%，騰訊（700）及美團（3690）跌2%。
【12:05 更新】
恒指曾試穿萬九關，跌逾530點，一度低見18,988點，再創今年新低。中午收市報19,019點，跌499點，大市成交622億元。
金融股捱沽，滙豐（005）跌5.94%；渣打（2888）跌5%；友邦（1299）跌3.29%。
ATM分別跌近2%至2.9%；惟百度（9888）受「文心一言」出爐造好，逆市升逾1%。
【10:57 更新】
港股一度急跌逾400點，金融股捱沽，滙豐（005）跌4.74%；友邦（1299）跌3.16%
【10:10 更新】
ATM三股齊跌，美團（3690）跌近3%；阿里巴巴（9988）、騰訊（700）均跌逾1%。
金融股向下，滙豐（005）早段跌4%，低見51.3元；渣打（2888）跌逾3%；友邦（1299）跌逾2%。