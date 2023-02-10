港股市況｜恒指半日跌逾300點　渣打升幅收窄（持續更新）

聯儲局官員繼續發表鷹派言論，美股昨（9日）低收，港股回吐低開，恒指低開64點，報21,559點；科指低開1.4%，報4,509點。

【14:30更新】

本港地產股普遍逆市靠穩，恒地（012） 升0.69%；新地（016）升0.17%；信置（083）升3.08%；長實（1113） 跌0.09%；新世界（017）跌1.85%。

【12:10更新】

恒指半日收報21,237點，跌387點；國指收7,144點，跌2.3%；科指收4,387點，挫4%。

【11:20更新】

車股全線下跌，理想汽車（2015）跌6.61%；小鵬汽車（9868）跌7.19%；蔚來（9866）跌近5.11%；比亞迪（1211）再獲「股神」巴菲特減持，跌3.2%，低見241.4元。

科技股同樣下挫，百度跌（9888）跌5.73%、京東（9618）跌5.87%，嗶哩嗶哩（9626） 跌6.05%，快手（1024）跌5.3%

【10:00更新】

外電報道指，中東最大銀行第一阿布扎比銀行重新研究收購渣打集團（2888），消息刺激渣打倫敦股價昨造好，今早港股亦曾升逾11%，開報72.6元破頂，升幅現回落至7%。

領展（823）今開市前公布短暫停牌，表示以待刊發一項有關領展的内幕消息及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及房地產投資信託基金守則而作出之公告。

藍籌股，滙豐（005） 升0.25%；阿里巴巴（9988）跌2.04%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）跌2.93%。