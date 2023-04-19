港股市況｜恒指半日跌100點　多隻濠賭股造好 （持續更新）

【11:35 更新】

大市跌幅維持跌約100點附近，現報20,551點，跌99點。

ATM轉個別發展，美團（3690）逆市升1.25%；騰訊（700）跌1.36%；阿里（9988）跌0.52%。

異動股方面，東方甄選（1797）升幅擴大至14%，高見34.05元。東方甄選公告指，將向3名高管及151普通僱員授出股份獎勵3,045.9萬股，佔總發行股份的3%。這是自2021年後，該公司首次推出面向人數較多員工的股權激勵。

【10:10 更新】

ATM最新轉跌，騰訊（700）最新跌逾2%；阿里巴巴（9988）跌逾1%；美團（3690）跌0.8%。

香港寬頻（1310）股價今早回吐近6%。

汽車股跑輸，吉利（175） 跌3%；比亞迪（1211）跌0.8%；長汽（2333）跌逾6%；廣汽（2238）跌逾1%。