港股市況｜恒指半日跌100點　小米午後跌3.5% （持續更新）

港股今早輕微低開，恒指低開17點，報20,633點；國指低開3點，報6,999點；科指低開不足1點，報4,202點。
【15:00 更新】
恒指最新跌245點，報20,405點，午後曾低見20354點；科指跌88點，報4,114點。
ATMXJ中，小米（1810）午後跌3.53%，為表現最差；騰訊（700）跌2.46%；阿里巴巴（9988）跌2.21%；京東（9618）跌2.76%；美團（3690）升0.22%。
【12:10 更新】
恒生指數指半日跌100點，報20,550點，重上10天線，成交496.3億元；科指跌0.9%，報4,164點。
ATM個別發展，其中美團（3690）逆市升1.33%；騰訊（700）跌1.09%；阿里巴巴（9988）跌0.68%。
中芯國際（981）升逾3%；濠賭股造好，銀娛（027）升逾3%破頂；金沙（1928）升近2%。
【11:35 更新】
大市跌幅維持跌約100點附近，現報20,551點，跌99點。
ATM轉個別發展，美團（3690）逆市升1.25%；騰訊（700）跌1.36%；阿里（9988）跌0.52%。
異動股方面，東方甄選（1797）升幅擴大至14%，高見34.05元。東方甄選公告指，將向3名高管及151普通僱員授出股份獎勵3,045.9萬股，佔總發行股份的3%。這是自2021年後，該公司首次推出面向人數較多員工的股權激勵。
【10:10 更新】
ATM最新轉跌，騰訊（700）最新跌逾2%；阿里巴巴（9988）跌逾1%；美團（3690）跌0.8%。
香港寬頻（1310）股價今早回吐近6%。
汽車股跑輸，吉利（175） 跌3%；比亞迪（1211）跌0.8%；長汽（2333）跌逾6%；廣汽（2238）跌逾1%。