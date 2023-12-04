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財經
2023-12-04 12:00:00

港股市況｜恒指半日跌101點　藥明生物停牌 (持續更新)

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港股收市｜上試萬八失敗三連跌 恒指累挫455點

港股通吸資，滬深合共淨買額50.41億元。(資料圖片)

港股今早高開後走勢反覆，再創一年低。恒指高開88點，報16,919點；國指高開43點，報5,804點；科指高開0.3%，報3,842點。

【12:00更新】

恒指半日跌101點，報16,729點，大市半日成交617.41億；科指跌1.34%，報3,779點。

金股造好，紫金礦業（2899）升近4%，報12.62元，為半日表現最好藍籌。

藥明系下挫，首日納入藍籌的藥明康德（2359）跌逾6%，報5.9元；藥明生物（2269）突然宣布停牌，停牌前跌23.79%，報10.35元，為表現最差藍籌。

【11:20更新】

恒指現跌82點，報16,748點；科指跌1.16%，報3,786點。

聯想（992）逆市升逾5%，破頂高見10.1元。

藥明生物挫23%後突宣布停牌　今召開業務最新消息會議

【10:40更新】

恒指現跌28點，報16,801點；科指跌0.79%，報3,800點。

藥明生物（2269）今早公布，將於今日召開業務最新消息會議，並於會議上進行有關公司業務營運的財務及其他資料的簡報。股價今早大幅低開12%，現報33.2元，瀉23.6%。

中國恒大（3333）升逾9%，高見0.26元；恒大物業（6666） 升2%，恒大汽車（708）升一成。

金股造好，靈寶黃金（3330）升一成；中國黃金國際（2099）升逾9%；招金（1818）升近7%；紫金（2899）升近6%。

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