港股市況｜恒指半日跌101點　藥明生物停牌 (持續更新)

港股今早高開後走勢反覆，再創一年低。恒指高開88點，報16,919點；國指高開43點，報5,804點；科指高開0.3%，報3,842點。

藥明生物挫23%後突宣布停牌 今召開業務最新消息會議

【10:40更新】

恒指現跌28點，報16,801點；科指跌0.79%，報3,800點。

藥明生物（2269）今早公布，將於今日召開業務最新消息會議，並於會議上進行有關公司業務營運的財務及其他資料的簡報。股價今早大幅低開12%，現報33.2元，瀉23.6%。

中國恒大（3333）升逾9%，高見0.26元；恒大物業（6666） 升2%，恒大汽車（708）升一成。

金股造好，靈寶黃金（3330）升一成；中國黃金國際（2099）升逾9%；招金（1818）升近7%；紫金（2899）升近6%。