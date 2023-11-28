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財經
2023-11-28 12:30:00

港股市況｜恒指半日跌105點　美團績前跌3% (持續更新)

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港股收市｜恒指收市升176點 試闖萬八遇阻 內房爆上

港股續在萬八關樓下反覆。(資料圖片)

港股連跌兩日，今早高開。恒指高開16點，報17,541點；國指高開7點，報6,032點；科指高開0.7%，報4,004點。

【12:30更新】

恒指半日跌105點，報17,419點，大市半日成交435.86億；科指跌0.31%，報4,019點。

小米（1810）升逾3%；美團（3690）績前跌3%；遭沽空機構狙擊的商湯（020）跌逾5%。

手機孖寶逆市揚，舜宇光學（2382）升逾4%；瑞聲科技（2018）升逾7%。

TVB電視廣播（511）升2.88%。

【11:18更新】

恒指跌幅擴大至逾百點，現報17,418點，跌106點；千指跌0.19%，報4,024點。

ATM下挫，美團（3690）最新跌逾2%；阿里巴巴（9988）跌近2%；騰訊（700）跌逾1%。

【10:52更新】

恒指現報17,437點，跌87點；科指跌0.26%，報4,021點。

電視廣播TVB（511）宣布裁員，以及合併兩頻道及電商平台，股價曾彈高一成，現升3.7%，報3.6元。

科技股方面，小米（1810）股價逆市升逾3%；阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌逾1%；騰訊（700）跌0.8%。

國美零售 （00493） 股價回吐逾6%；手機孖寶逆市揚，舜宇光學（2382）升逾3%；瑞聲（2018）升近5%。

中教控股（839）公布全年純利跌25%，股價跌逾兩成。

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