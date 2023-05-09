港股市況｜恒指半日跌108點　煤氣逆市升半成（持續更新）

隔晚美股個別發展，港股連升3日，累漲近600點後今早略低開。恒指低開44點，報20,252點；國指低開8點，報6,889點；科指微高開2點，報3,916點。
【13:15更新】
港股午後跌幅收窄，現跌85點，報20,211點；科指跌1.03%，報3,873點。
ATM續跌，騰訊（700）跌2%；阿里巴巴（9988）及美團（3690）跌1%。
煤炭股逆市揚，中國神華（1088）升3%；中煤能源（1898）、兗礦能源（1171）升2.2%。
【12:30更新】
恒生指數半日跌108點，報20,188點，成交551.8億元；科指跌1.2%，報3,868點；國指跌38點，報6,859點。
其中「三桶油」及內房股逆市上揚，中海油（883）升1.68%；中石化（386）升0.55%；碧桂園（2007）升1.46%。
ATM下跌，騰訊（700）跌近2%；阿里（9988）跌0.85%；美團（3690）跌1.11%。
摩通上調本港公用股目標價，煤氣 （003） 逆市升半成，為表現最好藍籌；中電（002）升0.74%。
至於中芯國際（981） 跌逾6%，藍籌中表現最差。
【11:50更新】
公用股造好，煤氣（003）升5.55%，高見7.67元，暫為表現最好藍籌；中電（002）升0.65%；港鐵升0.25%。
【10:15更新】
ATM股受壓，騰訊(700)拖累大市，現跌1.5%；美團(3690)跌1.3%；阿里巴巴(9988)跌0.9%。
油價上升，中海油(883)昨升5.8%，今早再升逾2%，並創52周高，為現時三桶油中表現最佳。