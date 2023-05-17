港股市況｜恒指半日跌110點　滙控擬放棄英國養老金業務現跌1%（持續更新）

美股周二受壓，港股今早微低開。恒指低開22點，報19,956點；國指低開1點，報6,787點；科指低開0.4%，報3,975點。
【14:50 更新】
恒指最新跌約219點，報19,758點，科指跌1.14%，報3,912點。
英國傳媒報道，滙控（005）在經過廣泛的評估後，放棄了在英國職場養老金業務計劃，該股現跌1.5%；百度（9888）績後高開低走，最新隨市倒跌0.1%；ATMXJ五股個別發展；豆盟科技（1917）逆市升逾4成。
【13:20 更新】
港股午後跌幅擴大至170點，現跌172點，報19,805點；科指跌0.52%，報3,937點。
內房偏軟，碧桂園（2007）午後跌4%；龍湖（960）跌逾3%；中海外（688）跌逾1%；潤地（1109）跌2.2%；雅居樂（3383）跌2%。
【12:10 更新】
恒指半日跌110點，報19,867點，成交424億元；科指跌0.1%，報3,954點。
藍籌股，阿里巴巴（9988）逆市升逾1%；騰訊（700）績前升0.8點；百度（9888）績後升逾1%；藥明生物（2269）跌逾3%；滙控（005）跌逾1%；中移動（941）跌近1%。
快手（1024）漲3.3%，中午收報54.75港元，股價創1個月新高，集團將於下周一（22日）公布業績。
【11:35 更新】
大市現跌86點，報19,891點；科指僅升1點，報3,959點。
內險股向下，國壽（2628）跌1.07%；平保（2318）跌1.99%；太保（2601）跌2.8%。
異動股，中船防務（317） 逆市升7.54%，一度破頂高見12.44元，現報12.26元；中泛控股（715）升逾46.66%。
【10:15 更新】
大市跌幅略收窄至51點，報19,926點；科指轉升7點，報3,965點。
阿里巴巴（9988）升1.45%，繼續撐市；騰訊（700）回穩升1.04%。
「三桶油」均跌，中石油（857）、中海油（883）跌2%；中石化（386）跌逾1%。