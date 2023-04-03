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財經
2023-04-03 13:23:00

港股市況｜恒指半日跌120點　濠賭股午後彈高　ATM個別發展（持續更新）

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恒指低開20點。(資料圖片)

恒指低開20點。(資料圖片)

恒指連升三周累漲1,080點後，今早輕微低開20點，報20,379點；國指低開10點，報6,958點；科指低開24點，報4,279點。

【13:20 更新】

濠賭股午後彈高，金沙（1928）升5.49%；銀娛（027）走高5.14%；永利澳門（1128）急升7.8%；美高梅中國（2282）漲7.62%；澳博（880）彈高4.84%；新濠（200）揚4.59%。

嗶哩嗶哩（9626）跌逾5%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌1.84%；美團（3690）跌1.39%；騰訊（700）升0.57%

【12:05 更新】

恒指半日跌120點，報20,279點，成交629.7億元；科指跌1.2%，報4,251點。

油股及賭股造好，中海油（883）升逾3%；中石油（857）升逾1%；金沙（1928）升逾5%；銀娛（027）升近5%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌逾2%；美團（3690）跌近2%；騰訊（700）升0.4%；嗶哩嗶哩（9626）跌逾5%。

【10:14 更新】

恒指最新跌74點，暫報20,325點。

三桶油造好，中石油（857）、中海油（883）、中石化（386）三桶油分別升2%至3%。

內房股向上，中海外（688）升6%；潤地（1109）升逾2%；碧桂園（2007）升逾2%；雅居樂（3383）、龍湖（960）升逾1%。

ATM個別走，阿里巴巴（9988）跌逾1%；美團（3690）跌2%，騰訊（700）升0.8%。

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