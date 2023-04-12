港股市況｜恒指半日跌121點　ATM股受沽壓（持續更新）

港股今早續在50天線(現處20445)爭持，恒指輕微低開3點，造20,481點，微跌3點；國指最新造6,945點，下滑0.07%；科指新造4,240點，跌0.2%。
【13:27 更新】
港股午後初段跌163點，報20,321點；科指跌1.65%，報4,178點。
內房股續逆市上，中海外（688）升逾2%；潤地（1109）升逾3%；碧桂園（2007）升逾1%；龍湖（960）升逾5%。
ATM股，騰訊（700）跌4.78%；美團（3690）跌3.32%；阿里巴巴（9988）2.56%。
【12:07 更新】
恒指半日跌121點，報20,363點，成交548億元；科指跌1.1%，報4,201點。
藍籌方面，騰訊（700）跌逾3%；美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌逾2%；瑞聲（2018）挫逾14%。
芯片股、中資電訊股及三桶油逆市向好，中芯（981）升逾6%；中石化（386）升1.86%。
【11:20 更新】
恒指最新跌152點，報20,332點；科指跌1.35%，報4,190點。
商湯（020）股價逆市造好，最新升近2.42%，曾升至4%，高見3.43元。
日媒指日本將建首家賭場，消息致濠賭股受壓並走低，美高梅中國（2282）跌2.51%；澳博（880）跌1.71%；新濠國際（200）跌2.96%；永利澳門（1128）跌2.59%；金沙中國（1928）跌2.76%。
【10:20 更新】
ATM受壓，騰訊（700）低開1.5%；阿里巴巴（9988）也跌1.7%；美團（3690）降0.4%。
三桶油逆市向上，中石油（857）、中石化（386）升逾1%；中海油 （00883） 升近1%。
金股逆市續上兼破頂，其中紫金（2899）升近1%；招金（1818）升近6%；中國黃金（2099）升逾1%；靈寶黃金（3330）升近一成。