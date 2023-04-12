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財經
2023-04-12 13:30:00

港股市況｜恒指半日跌121點　ATM股受沽壓（持續更新）

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港股低開3點，ATM受壓。(資料圖片)

港股低開3點，ATM受壓。(資料圖片)

港股今早續在50天線(現處20445)爭持，恒指輕微低開3點，造20,481點，微跌3點；國指最新造6,945點，下滑0.07%；科指新造4,240點，跌0.2%。

 

【13:27 更新】

港股午後初段跌163點，報20,321點科指跌1.65%，報4,178點。

內房股續逆市上，中海外（688）升逾2%潤地（1109）升逾3%碧桂園（2007）升逾1%龍湖（960）升逾5%。

ATM股，騰訊（700）跌4.78%美團（3690）跌3.32%阿里巴巴（9988）2.56%。

【12:07 更新】

恒指半日跌121點，報20,363點，成交548億元；科指跌1.1%，報4,201點。

藍籌方面，騰訊（700）跌逾3%；美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌逾2%；瑞聲（2018）挫逾14%。

芯片股、中資電訊股及三桶油逆市向好，中芯（981）升逾6%；中石化（386）升1.86%。

【11:20 更新】

恒指最新跌152點，報20,332點；科指跌1.35%，報4,190點。

商湯（020）股價逆市造好，最新升近2.42%，曾升至4%，高見3.43元。

日媒指日本將建首家賭場，消息致濠賭股受壓並走低，美高梅中國（2282）跌2.51%；澳博（880）跌1.71%；新濠國際（200）跌2.96%；永利澳門（1128）跌2.59%；金沙中國（1928）跌2.76%。

【10:20 更新】

ATM受壓，騰訊（700）低開1.5%；阿里巴巴（9988）也跌1.7%；美團（3690）降0.4%。

三桶油逆市向上，中石油（857）、中石化（386）升逾1%；中海油 （00883） 升近1%。

金股逆市續上兼破頂，其中紫金（2899）升近1%；招金（1818）升近6%；中國黃金（2099）升逾1%；靈寶黃金（3330）升近一成。

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