熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 九龍城潑水節 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
財經
2023-04-21 15:02:00

港股市況｜恒指半日跌129點　阿里巴巴三連跌（持續更新）

分享：
恒指低開66點

恒指低開66點。(資料圖片)

美股三大指數下跌，港股承接低開，恒指今早低開66點，報20,330點；國指低開23點，報6,872點；科指低開0.7%，報4,070點。

【15:00 更新】

藍籌股普遍下跌，恒指最新跌337點，報20,059點；科指跌3.15%，跌穿4千關口，現報3,969點。

阿里巴巴（9988）三連跌後，今日持續向下，午後低見88.1元，下滑3.2%。

商湯（020）跌幅擴大至一成，低見2.45元；中芯（981） 跌逾5%，低見24元。

【13:40 更新】

港股現跌約233點，報20,163點；科指跌2.23%，報4,007點。

商湯（020）跌逾8%；李寧（2331）逆市升3.04%。

【12:10 更新】

恒生指數半日跌129點，報20,267點，成交474.3億元；科指跌1.8%，報4,024點。

阿里巴巴（9988）跌3%中芯國際（981）跌逾5%，藍籌中表現最差。商湯（020）跌近7%李寧（2331）逆市升逾3%，暫為表現最好藍籌。融創中國（1918）升逾5%。

藍籌港股

港股 (資料圖片)

【11:30 更新】

恒指最新跌143點，報20,253點，科指跌1.96%，報4,018點。

商湯（020）最新跌逾8%，低見2.49元。

三桶油靠穩，中石油（857）升0.8%；中海油（883）升0.5%；中石化（386）升0.4%。

【10:20 更新】

阿里巴巴（9988）低開2.6%；騰訊（700）低開1.1%；京東（9618）低開1%。

中字股造好，中鐵（390）升近4%；中鐵建（1186）升逾2%；中車（1766）升逾2%；中移動（941）升逾1%；中聯通（762）升逾1%；中電信（728）亦升逾1%。

今早融創中國（1918）彈高近15%，公司公告指境外債務重組方案已獲75%債權人支持，現升逾6%。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受