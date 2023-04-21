港股市況｜恒指半日跌129點　阿里巴巴三連跌（持續更新）

美股三大指數下跌，港股承接低開，恒指今早低開66點，報20,330點；國指低開23點，報6,872點；科指低開0.7%，報4,070點。
【15:00 更新】
藍籌股普遍下跌，恒指最新跌337點，報20,059點；科指跌3.15%，跌穿4千關口，現報3,969點。
阿里巴巴（9988）三連跌後，今日持續向下，午後低見88.1元，下滑3.2%。
商湯（020）跌幅擴大至一成，低見2.45元；中芯（981） 跌逾5%，低見24元。
【13:40 更新】
港股現跌約233點，報20,163點；科指跌2.23%，報4,007點。
商湯（020）跌逾8%；李寧（2331）逆市升3.04%。
【12:10 更新】
恒生指數半日跌129點，報20,267點，成交474.3億元；科指跌1.8%，報4,024點。
阿里巴巴（9988）跌3%；中芯國際（981）跌逾5%，藍籌中表現最差。商湯（020）跌近7%；李寧（2331）逆市升逾3%，暫為表現最好藍籌。融創中國（1918）升逾5%。
【11:30 更新】
恒指最新跌143點，報20,253點，科指跌1.96%，報4,018點。
商湯（020）最新跌逾8%，低見2.49元。
三桶油靠穩，中石油（857）升0.8%；中海油（883）升0.5%；中石化（386）升0.4%。
【10:20 更新】
阿里巴巴（9988）低開2.6%；騰訊（700）低開1.1%；京東（9618）低開1%。
中字股造好，中鐵（390）升近4%；中鐵建（1186）升逾2%；中車（1766）升逾2%；中移動（941）升逾1%；中聯通（762）升逾1%；中電信（728）亦升逾1%。
今早融創中國（1918）彈高近15%，公司公告指境外債務重組方案已獲75%債權人支持，現升逾6%。