港股市況｜恒指半日跌131點　滙豐逆市升0.7%（持續更新）

港股五日飆841點後，今早恒指低開44點，報20,364點；國指低開29點，報6,910點；科指低開23點，報4,278點。
【14:50 更新】
港股跌幅收窄至112點，報20,296點；科指跌1.55%，報4,235點。
銀行股造好，滙豐（005）逆市升0.7%；友邦（1299）升0.1%；渣打（2888）升0.6%。
三桶油續造好，中海油（883）午後升3%；中石油（857） 及中石化（386）升逾2%。
【12:07 更新】
恒生指數半日跌131點，報20,278點，成交643億元；科指跌1.6%，報4,233點。
美團（3690）跌4%；阿里巴巴（9988）跌逾3%；騰訊（700）跌0.4%；商湯（020）逆市升9%；中芯國際（981）續升7%破頂，中字股續逆市向上。
【11:35 更新】
恒指最新跌130點，報20,278點。
中字頭股逆市升，中交建（1800）、中鐵建（1186）升逾4至5%，中國中鐵（390）升7.26%；中聯通（762）升3.46%；中電信（728）升4%；中移動（941）升2.17%。
【10:15 更新】
恒指最新跌250點，報20,164點。
ATM股全低開，美團（3690）低開2.6%；阿里巴巴（9988）低開2.4%；騰訊（700）低開1.3%。美團最新跌半成，阿里巴巴跌逾4%，騰訊跌逾1%。
芯片股，中芯國際（981）逆市升5%，破頂高21.1元；華虹半導體（1347）升逾1%，破頂高見37.35元。