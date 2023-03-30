港股市況｜恒指半日跌138點　滙豐渣打上揚　三桶油個別走（持續更新）

港股兩日累漲624點後，今早恒指輕微高開24點，報20,216點；國指高開13點，報6,892點；科指高開31點，報4,278點。
【13:25 更新】
銀行股造好，滙豐（005）午後升近1%；渣打（2888）升0.3%。
三桶油個別走，中石油（857）午後升幅擴大至逾6%，破頂高見4.63元；中海油（883）跌幅收窄至0.9%；中石化（386）升0.7%。
ATM股方面，阿里巴巴（9988）午後初段升1%，騰訊（700）、美團（3690）跌0.6%。
【12:05 更新】
恒指半日跌138點，報20,053點，成交近667億元；科指跌1.1%，報4,198點。
科技股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.9%；騰訊（700） 、美團（3690）跌0.9%；快手（1024）績後逆市升近5%。
國壽 （02628） 績後挫逾6%，兩桶油個別走，中石油（857）升逾4%破頂；中海油（883）跌2%；蒙牛（2319）跌4.14%。
【10:45 更新】
商湯（020）逆市造好升逾4%；滙豐（005）逆市向好，升0.6%；國壽（2628）最新跌逾5%。
【10:10 更新】
ATM股，昨日急升12%的阿里巴巴（9988）今早高開2.7%，報97.1元；騰訊（700）高開1.3%；美團（3690）現跌0.8%。
金山雲（3896）升幅擴大至逾22%，一度破頂高見4.11元；復星（656）績後跌逾7%，低見5.63元；國壽（2628）最新跌逾4%，低見12.54元。