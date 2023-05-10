港股市況｜恒指半日跌143點　龍湖跌近4%（持續更新）

隔晚美股向下，港股昨挫逾400點後，今早微低開後。恒指微低開7點，報19,860點；國指低開1%，報6,667點；科指微高開0.2%，報3,776點。
【14:00更新】
港股恒指跌94點，報19,773點；科指升0.29%，報3,809點。
ATM個別發展，騰訊（700）轉升0.6%；阿里巴巴（9988）升0.9%；美團（3690）跌逾1%。
中移動（941）跌0.6%；港交所（388）跌逾1%。
【12:15更新】
恒指半日跌143點，報19,723點，成交515億元；科指跌0.5%，報3,778點。
4大內銀跌逾2%至3%；汽車股逆市造好，吉利（175）、比亞迪（1211）升近3%；龍湖（960）跌近4%，為表現最差藍籌。
【11:37更新】
恒指現跌139點，報19,728點；科指跌0.47%，報3,780點。
三桶油普遍向好，中石油（857）逆市升0.72%；中海油（883）升0.61%；中石化（386）暫無升跌。
【10:10更新】
車股踩油上揚，吉利（175）、比亞迪（1211）升逾1%；長汽（2333）升逾2%；廣汽（2238）升0.6%；華晨（1114）升逾1%。
滙控（005）在香港及英國分別進行回購，逆市靠穩，現升0.08%；4大內銀股價繼續回吐跌逾1%。