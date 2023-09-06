港股市況｜恒指半日跌150點　內房造好融創恒大升五成 (持續更新)

美債息率上升，加上人民幣走弱，今日恒指再低開。恒指低開51點，報18,405點；國指低開24點，報6,371點；科指低開1.3%，報4,140點。

【13:45更新】

恒指現升12點，報18,469點；科指跌0.48%，報4,173點。

內房續升，恒大（3333）、融創（1918）各升五成。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）轉升0.3%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）跌0.3%。

【12:20更新】

恒指半日跌150點，報18,306點，成交464億；科指跌1.5%，報4,130點。碧服（2098）升4.5%至1個月高位，暫為表現最好藍籌；聯想（992）跌4.3%，為表現最差藍籌。

內房造好，其中融創中國（1918）爆升六成；恒大（3333）升31%破頂；碧桂園（2007）升近18%。

【10:20更新】

恒指現跌96點，報18,360點；科指跌0.79%，報4,160點。

內房向上，中海外（688）升逾1%；潤地（1109）升0.3%；龍湖（960）升逾2%；碧桂園（2007）升近9%；恒大（3333）升逾18%。

ATM股、蔚小理全跌；沙特阿拉伯和俄羅斯分別延長減產至年底，油價上升，惟三桶油個別發展。