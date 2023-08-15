港股市況｜恒指半日跌151點　騰訊明公布業績 (持續更新)

港股兩日挫474點，跌落萬八關，離岸人民幣創近個半月低，致港股轉弱。恒指低開174點，報18,599點；科指低開0.9%，開報4,170點。
【15:00更新】
恒指最新跌155點，報18,618點；科指跌0.51%，報4,186點。
ATM股方面，明公布業績的騰訊（700）跌0.06%，阿里巴巴（9988）跌1.3%，美團（3690）跌0.88%。
【13:15更新】
恒指最新跌176點，報18,597點；科指跌0.55%，報4,185點。
ATM午後下跌，阿里巴巴（9988）、美團（3690）午後跌逾1%；騰訊（700）跌0.6%。
361度（1361）績後向下，股價跌逾8%。
蔚小理個別發展，蔚來（9866）跌1.8%；小鵬（9868）逆市升逾2.1%；理想（2015）跌0.37%。
碧桂園（2007）升幅收窄至2.5%。
【12:30更新】
恒指半日跌151點，報18,622點，成交436億元；科指跌0.4%，報4,193點。
碧桂園系反彈，碧桂園（2007）升1.25%；碧服（6098）升1.92%。
藍籌股，創科（669）逆市升近3%；九置（1997） 跌逾7%。
異動股，恒大汽車（708）升逾14%；遠洋集團（3377）跌逾9%。
【11:45更新】
恒指中午收市前跌172點，報18,600點，科指跌0.55%，報4,185點。
暫時碧桂園（2007）屬表現最好藍籌，升2.5%；九倉置業（1997）跌6.88%，為表現最差藍籌。
恒宇集團（2448）曾跌21%，現跌幅收窄至18.6%。
汽車股續挫，比亞迪（1211）跌逾2%；吉利（175）跌0.8%；長汽（2333）與廣汽（2238）分別跌逾1%；惟恒大汽車（708）揚14.7%。
【10:15更新】
恒指最新跌176點，報18,597點；科指跌0.83%，報4,173點。
碧桂園（2007）反彈5%；碧服（6098）升1.4%。
恒大汽車（708）一度升至45%，高見2.5元破頂，現回落至11.1%。
ATMXJ個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.8%，騰訊（700）轉升0.1%，美團（3690）跌0.7%，京東（9618）升0.3%，小米（1810）升0.7%。