港股市況｜恒指半日跌154點　騰訊阿里受壓濠賭股造好 (持續更新)

天文台表示，杜蘇芮已進入本港800公里範圍，今晚將發一號戒備信號。

濠賭股造好，金沙（1928）升3.2%；銀娛（027）升2.1%；美高梅（2282）及澳博（880）均升0.5%。

美股受惠於人工智能熱潮，科技股造好。港股昨大升逾700點後，加上待聯儲局議息結果，今早小幅回吐。恒指低開93點，報19,340點；國指低開0.85%，報6,548點；科指低開1.2%，報4,207點。

【12:15更新】

恒指半日跌154點，報19,280點，成交額為446億元；科指跌1.38%，報4,198點。

恒指半日表現最好為創科實業（669）升2.42%；表現最差為碧服（6098），回吐6.61%。

能源股向下，中石化(386)及新奧能源(2688) 回吐3.4%及3.6%；中石油(857)續跌1.2%。

【10:22更新】

恒指現跌55點，報19,379點；科指跌1.08%，報4,211點。

碧桂園（2007）現升1.3%；ASMPT（522）績後曾急挫7%，現跌幅收窄至1.5%；九毛九（9922）再走高，現升6.3%；歐舒丹（973）彈高7%，據《彭博》引述知情人士報導，歐舒丹的股東正考慮私有化，並在巴黎或其他歐洲市場重新上市。

此外，天文台今日稍後發出一號戒備信號。