港股市況｜恒指半日跌155點　TVB午後升2%（持續更新）

港股3日累計升472點，收近2個月高位，今早恒指低開139點，報20,643點；國指低開51點，報7,004點；科指低開25點，報4,228點。
【13:50 更新】
大市現跌約150點，報20,633點，跌148點。
電視廣播（511）午後升2%，報7.97元，今早曾高見8.39元；寶新金融（1282）中午發盈警，料去年虧損擴大至5.6億元，該股現停牌。
「蔚小理」三股個別發展，理想（2015）跌0.09%；蔚來（9866）無升跌；小鵬（9868）升0.56%。
【12:05 更新】
恒指半日跌155點，報20,626點，成交660.8億元；科指跌1.3%，報4,199點。
騰訊（700） 跌逾2%；安踏（2020）跌逾7%；中芯（981）跌4%。
內險股逆市向上，國壽（2628）升逾3%；平保（2318）升近3%。
【10:15 更新】
體育用品股下挫，安踏（2020）折讓8.8%配股，淨籌117.3億元，今早低開8.8%，最新跌近7%，李寧（2331）跌逾2%，特步（1368）跌1%。
ATM股，騰訊（700）平開報371元；美團（3690）低開1.7%，報133.3元；阿里巴巴（9988）低開1.4%，報94.1元。