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財經
2023-11-14 13:24:00

港股市況｜恒指半日跌17點　ATMX向下 (持續更新)

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港股市況。(資料圖片)

港股市況。(資料圖片)

美股周一個別發展，港股今早高開。恒指高開68點，報17,495點；國指高開25點，報6,014點；科指高開0.6%，報4,004點。

【13:20更新】

恒指午後初段再跌30點，現跌36點，報17,389點；科指跌1.02%，報3,940點。

半導體股個別發展，中芯國際（981）跌逾3%；華虹半導體（1347）逆市升半成。

藥明生物（2269）跌3%。

【12:20更新】

恒指半日跌17點，報17,408點，半日成交近430億元；科指跌0.8%，報3,951點。

ATMX下跌，美團（3690）、小米（1810）跌逾2%；阿里巴巴（9988）跌逾1%；騰訊（700）跌近1%。

馬可數字科技（1942）續彈28%；聯合能源（467）挫32%；康寧傑瑞製藥（9966）跌18%。

【10:20更新】

恒指現升18點，報17,445點；科指跌0.59%，報3,957點，曾重上4千點關口。

ATM逆市向下，其中美團（3690）跌2.2%，騰訊（700）轉跌0.7%，阿里巴巴（9988）跌1.1%。

異動股，康寧傑瑞製藥（9966）下挫，曾觸發市調機制，最新跌29%；馬可數字科技（1942）最新升逾30%。

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