港股市況｜恒指半日跌175點　碧桂園回吐跌近一成 (持續更新)

今日恒指再低開。恒指微低開12點，報18,437點；國指平開，報6,403點；科指高開3點，報4,179點。
【15:50更新】
港股尾市挫，恒指跌約2228點，報18,221點；科指跌1.79%，報4,102點。
碧桂園（2007）回吐跌近10%；中海外（688）、潤地（1109）跌近2%；融創（1918）跌逾3%；恒大（3333）則升逾1%。
【13:45更新】
恒指現跌212點，報18,237點；科指跌1.8%，報4,101點。
新奧能源（2688）扭轉跌勢，現升4.36%，為表現最好藍籌；中芯國際（981）跌5.8%，為表現最差藍籌。
恒大（3333）及融創（1918）最新分別轉升逾4%；攜程（9961）續跌逾3%。
【12:35更新】
恒指半日跌175點，報18,274點，成交435.9億元；科指跌1.5%，報4,114點。
中國進出口數據公布，以美元計價，中國8月進口按年下降7.3%；中國8月出口按年下降8.8%；中國8月貿易順差683.6億美元。
龍源電力（916） 逆市造好升4.4%；美國有議員指中芯（1918）違反制裁，股價曾跌6%，午市跌1.5%。
【10:20更新】
恒指現跌121點，報18,328點；科指跌0.93%，報4,138點。
內房續升，恒大（3333）、融創（1918）各升6%。
油股造好，三桶油逆市揚，中石油（857）升2%，破頂見6.02元；中海油（883）升近1%，破頂見13.74元；中石化（386）升0.4%。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）升0.16%；騰訊（700）跌1%；美團（3690）跌1.24%。