港股市況｜恒指半日跌175點　碧桂園回吐跌近一成 (持續更新)

恒大（3333）及融創（1918）最新分別轉升逾4%；攜程（9961）續跌逾3%。

今日恒指再低開。恒指微低開12點，報18,437點；國指平開，報6,403點；科指高開3點，報4,179點。

【12:35更新】

恒指半日跌175點，報18,274點，成交435.9億元；科指跌1.5%，報4,114點。

中國進出口數據公布，以美元計價，中國8月進口按年下降7.3%；中國8月出口按年下降8.8%；中國8月貿易順差683.6億美元。

龍源電力（916） 逆市造好升4.4%；美國有議員指中芯（1918）違反制裁，股價曾跌6%，午市跌1.5%。

【10:20更新】

恒指現跌121點，報18,328點；科指跌0.93%，報4,138點。

內房續升，恒大（3333）、融創（1918）各升6%。

油股造好，三桶油逆市揚，中石油（857）升2%，破頂見6.02元；中海油（883）升近1%，破頂見13.74元；中石化（386）升0.4%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）升0.16%；騰訊（700）跌1%；美團（3690）跌1.24%。