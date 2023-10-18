港股市況｜恒指半日跌18點　晶片股個別發展 (持續更新)

港股昨日彈逾百點後，今早低開。恒指低開45點，報17,728點；國指低開0.75%，報6,047點；科指低開1.7%，報3,771點。
【13:55更新】
恒指現跌24點，報17,749點；科指跌1.28%，報3,787點。
科技股向下，阿里巴巴（9988）跌0.2%；騰訊（700）跌0.9%；快手（1024）插逾6%；百度跌4.1%。
晶片股個別發展，鴻騰（6088）升兩成；中芯（981）升1.4%；華虹半導體（1347）跌0.5%。
【12:10更新】
恒指半日跌18點，報17,754點，成交441.2億元；科指跌1.2%，報3,789點。
比亞迪系上揚，比亞迪（1211）升近8%；比亞迪電子（285）升逾1%。
聯想（992） 挫逾7%；百度（9888）跌3.6%；藥明生物（2269）跌逾4%。
【10:20更新】
恒指暫無升跌，報17,771點；科指跌0.78%，報3,805點。
比亞迪（1211）發盈喜，宣布上季純利或倍增至逾百億，股價升逾6%。
捲入造市案的馬可數字科技（1942） 跌逾8%。
ATM偏軟，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）跌逾1%；美團（3690）跌逾2%。