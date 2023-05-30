港股市況｜恒指半日跌181點　比亞迪逆市揚（持續更新）

【13:25 更新】

港股現跌約152點，報18,398點；科指跌0.45%，報3,630點。

印尼最大的士營運商「Blue Bird」，稱新電動車採購中有8成來自比亞迪（1211），該股逆市造好，午後續升0.78%。

石四藥（2005） 公布，旗下注射用磷酸特地唑胺（200mg），已取得國家藥監局藥品生產註冊批件。該股現跌2.03%。

【12:25 更新】

恒指半日跌181點，報18,369點，成交491.8億元；科指跌0.7%，報3,621點。

美團（3690） 反彈乏力，跌2.41%；騰訊（700）跌1.02%；阿里（9988） 跌0.32%。

人幣貶穿7.1致內房捱沽，碧桂園（2007）跌3.4%；龍湖（960）跌4.59%，亦為表現最差藍籌；潤地（1109）跌2.83%。