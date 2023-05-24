港股市況｜恒指半日跌183點　聯想跌幅擴大至7%（持續更新）

美國債務上限談判處膠着狀態，美股三大指數全挫至少1%。港股昨日挫逾兩百點後，今早再低開逾百點，創兩個月新低。恒指低開151點，報19,279點；國指低開58點，報6,545點；科指低開1%，報3,813點。
【15:00 更新】
恒指現跌309點，報19,122點；科指跌70點，報3,781點。
內房午後續挫，龍湖（960）插7%；中海外（688）跌3%；寶龍地產（1238）跌5%。
信義光能（968）升勢持續，現升3.82%；聯想（992）跌幅擴大至7.52%；國泰（293）現跌1.44%。
【13:30 更新】
大市現跌221點，報19,209點；科指跌48點，報3,803點。
聯想（992）績後再走低，現跌5.86%；中芯（981）倒升0.71%。
【12:26 更新】
恒指半日跌183點，報19,248點，成交額為442億元；信義光能（968）逆市升3.6%；海底撈（6862）；金沙（1928）、龍湖（960）、中信（267）均跌逾4%。
中資金融股拖累大市半日表現，建行（939）跌1.9%；工行（1398）跌1.4%；招行（3968）跌2%；平保（2318）跌2%。
【11:30 更新】
離岸人幣創近六個月低，內房股受壓，龍湖（960）跌4.22%，創去年11月低；中海外（688）跌2.28%；融創中國（1918）跌3.96%；時代中國（1233）跌1.96%。
濠賭股續向下，金沙中國（1928）挫4.39%；銀娛（027）插2.8%；永利（1128）跌2.45%。
【10:15 更新】
國泰（293）跌2%，報7.47元，隔晚被指歧視非英語客人 的涉事空中服務員已被解僱。
蔚來（9866）連升3日，現再升2%；商湯（020）跌2.7%破底，創4個月低位。
濠賭股走弱，金沙（1928） 跌4%；永利（1128）跌3.7%；美高梅（2282）跌4.4%；澳博（880）跌2.3%；新濠（200）跌4.5%。