港股市況｜恒指半日跌188點　中移動（941）逆市升1%（持續更新）

美國聯儲局官員發出鷹派言論刺激債息攀升，港股今早低開。恒指低開191點，報19,535點；國指低開74點，報6,641點；科指低開1.2%，報3,868點。
【12:10 更新】
恒指半日跌188點，報19,538點，成交506.9億元；科指跌1.8%，報3,846點。
ATM股，阿里巴巴（9988）績後挫5%；美團（3690）跌逾3%；騰訊（700）跌1%。
藍籌股，中移動（941）逆市升1%；友邦（1299）升0.3%；啤酒股造好，百威亞太（1876）；潤啤（291）分別升逾1%至2%。
【11:45 更新】
大市跌幅再擴至逾190點，現報19,535點；科指跌1.73%，報3,849點。阿里巴巴（9988）跌幅擴大至5.18%。
中資電訊股逆市揚，中移動（941）升1.37%；；中電信（728）升0.24%。
【10:10 更新】
港股升82點，報19,643點；科指升0.8%，報3,902點。
啤酒股逆市造好，其中百威亞太（1876）升2.2%，潤啤（291）升1.4%；青啤（168）升1.02%。
阿里巴巴（9988）跌幅達4.95%；騰訊 （700）績後未見帶動股價，現跌1.95%