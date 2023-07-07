港股市況｜恒指半日跌191點　阿里巴巴拉升逾5%(持續更新)

環球債息大幅飆升，拖累上日美股表現，道指連第兩日。港股兩日急插近900點後，今早再低開。恒指低開97點，報18,435點；國指低開0.6%，報6,229點；科指低開0.8%，報3,915點。
【13:30更新】
大市一度轉升，恒指現跌68點或0.4%，報18,459點；科指跌0.71%，報3,920點。
阿里巴巴（9988）拉升逾5%，中金料阿里主要業務穩健恢復 料利潤表現亮眼；華寶國際（336）副首席財務官未被起訴保釋外出，現升4.1%。
【12:10更新】
恒指半日跌191點或1.03%，報18,341點，成交452.5億元；科指跌近2%，報3,870點。
半日表現最好為恆安國際（1044），揚1.95%；表現最差為新奧能源（2688），跌7.78%。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）逆市升1.22%；李寧（2331）跌3.92%破底；領展（823）跌2.65%；小鵬（9868）回吐5.72%。
【11:05更新】
港股現跌158點，報18,374點；科指跌1.47%，報3,890點。
體育用品股續跌，李寧（2331）跌3.55%，一度破底見38.6元；安踏（2020）跌1.76%；特步（1368）跌1.72%。
科技股走低，京東（9618）跌1.3%；小米（1810）跌2.1%；百度（9888）跌0.5%；快手（1024）跌3.5%；嗶哩嗶哩（9626）跌2.4%。
【10:15更新】
港股現跌217點，報18,315點；科指跌2.39%，報3,854點。東方海外（316）表現最好，升1.6%；新奧能源（2688）表現最差，跌6.64%。
蔚小理齊挫，小鵬（9868）跌4.68%；蔚來（9866）跌4.66%；理想（2015）跌1.64%。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）逆市升0.18%；騰訊（700）跌1.83%；美團（3690）跌2.32%。