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財經
2023-05-12 13:15:00

港股市況｜恒指半日跌20點　金屬資源股受壓挫（持續更新）

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恒指高開78點。

恒指高開78點。

隔晚美股個別發展，港股3日挫逾550點後今現反彈，恒指高開107點，報19,850點；國指高開53點，報6,748點；科指高開1.7%，報3,928點。

【13:15更新】

港股最新報19,685點，跌58點；科指則升0.74%，報3,890點。

商品價格下跌，金屬及資源股受壓，中國白銀（815）跌4.81%；山東黃金（1787）跌5.5%；招金（1818）跌6.82%；紫金（2899）跌7.4%。

金屬及資源股方面，中鋁（2600）跌7.53%；五礦資源（1208）跌5.45%；洛鉬（3993）跌7.37%。

【12:25更新】

恒指半日跌20點，報19,723點，成交589億元；科指則跑贏恒指，升1.2%，報3,910點。

京東（9618） 績後造好升7%，為表現最好藍籌。

力盟科技（2405）升12%，創上市後新高。

【11:30更新】

大市跌幅收窄，恒指現跌37點，報19,706點；科指則升40點，報3,903點。

香港航天科技（1725）升10.42%，日前公司與美國RBC Signals簽署合作，將提供全球衛星通訊地面站網絡服務。

首富李嘉誠近期減持郵儲銀行（1658）以套現逾1.2億，該股現跌1.74%。

【10:20更新】

ATMXJ個別走，京東（9618）升8%阿里巴巴（9988）及美團（3690）升逾3%騰訊（700）則升逾2%小米（1810）逆市跌0.41%。

京東系績後造好，京東健康（6618）和京東物流（2618）升逾5%。

新秀麗（1910）首季多賺3.5倍，擬2024年恢復派息，現跌4.1%。

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