港股市況｜恒指半日跌20點　金屬資源股受壓挫（持續更新）

隔晚美股個別發展，港股3日挫逾550點後今現反彈，恒指高開107點，報19,850點；國指高開53點，報6,748點；科指高開1.7%，報3,928點。
【15:10更新】
大市跌幅擴大至125點，報19,618點；科指升0.22%，報3,871點。
中資電訊股下跌，中移動（941）跌1.78%；聯通（762）跌2.81%；中電信（728）跌3.42%。
內險續跌，國壽（2628）跌2.65%；平保（2318）跌3.12%；財險（2328）跌3.29%；太保（2601）跌3.43%。
【13:15更新】
港股最新報19,685點，跌58點；科指則升0.74%，報3,890點。
商品價格下跌，金屬及資源股受壓，中國白銀（815）跌4.81%；山東黃金（1787）跌5.5%；招金（1818）跌6.82%；紫金（2899）跌7.4%。
金屬及資源股方面，中鋁（2600）跌7.53%；五礦資源（1208）跌5.45%；洛鉬（3993）跌7.37%。
【12:25更新】
恒指半日跌20點，報19,723點，成交589億元；科指則跑贏恒指，升1.2%，報3,910點。
京東（9618） 績後造好升7%，為表現最好藍籌。
力盟科技（2405）升12%，創上市後新高。
【11:30更新】
大市跌幅收窄，恒指現跌37點，報19,706點；科指則升40點，報3,903點。
香港航天科技（1725）升10.42%，日前公司與美國RBC Signals簽署合作，將提供全球衛星通訊地面站網絡服務。
首富李嘉誠近期減持郵儲銀行（1658）以套現逾1.2億，該股現跌1.74%。
【10:20更新】
ATMXJ個別走，京東（9618）升8%；阿里巴巴（9988）及美團（3690）升逾3%；騰訊（700）則升逾2%；小米（1810）逆市跌0.41%。
京東系績後造好，京東健康（6618）和京東物流（2618）升逾5%。
新秀麗（1910）首季多賺3.5倍，擬2024年恢復派息，現跌4.1%。