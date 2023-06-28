港股市況｜恒指半日跌25點　小鵬汽車午後升一成(持續更新)

隔晚美股3大指數反彈，港股今早低開。恒指低開48點，報19,099點；國指低開23點，報6,481點；科指低開0.12%，報3,967點。
【15:00更新】
恒指現轉升17點，報19,165點；科指升0.67%，報3,998點。
蔚小理午後愈升愈有，小鵬（9868）升11%；蔚來（9866）升逾7%；理想（2015）升逾3%。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）午後初段跌1.05%；騰訊（700） 跌逾1%；美團（3690）靠穩升0.9%。
【13:25更新】
恒指午後初段跌45點，報19,102點；科指跌0.17%，報3,965點。
ATM股，阿里巴巴（9988）午後初段跌近2%；騰訊（700） 跌逾1%；美團（3690）靠穩升0.2%。
內房股表現反覆，中海外（688）升2%；潤地（1109）跌0.7%；龍湖（960）升1.1%；雅居樂（3383）跌3%。
【12:20更新】
恒指半日跌25點，報19,122點，成交382億元；科指微跌0.03%，報3,970點。
滙豐（005）、友邦（1299）升0.6%；藥明生物 （02269） 跌逾3%。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）跌逾1%；美團 （3690）靠穩升0.5%。
蔚小理造好，小鵬（9868）、蔚來（9866）升逾6%；理想（2015）升逾1%。
【10:20更新】
恒指現跌232點，報19,044點；科指跌1.09%，報3,928點。
科技股下挫，騰訊（700）跌1.9%；阿里巴巴（9988）挫近2%；美團（3690）降0.7%；小米（1810）走低0.5%；京東（9618）貶2.2%。
HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布回購計劃，股價逆市揚3.2%；六福（590）去年度純利減少，現股價跌幅擴至17%。