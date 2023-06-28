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財經
2023-06-28 15:06:00

港股市況｜恒指半日跌25點　小鵬汽車午後升一成(持續更新)

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港股市況持續更新。

隔晚美股3大指數反彈，港股今早低開。恒指低開48點，報19,099點；國指低開23點，報6,481點；科指低開0.12%，報3,967點。

【15:00更新】

恒指現轉升17點，報19,165點；科指升0.67%，報3,998點。

蔚小理午後愈升愈有，小鵬（9868）升11%；蔚來（9866）升逾7%；理想（2015）升逾3%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）午後初段跌1.05%；騰訊（700） 跌逾1%；美團（3690）靠穩升0.9%。

【13:25更新】

恒指午後初段跌45點，報19,102點；科指跌0.17%，報3,965點。

ATM股，阿里巴巴（9988）午後初段跌近2%；騰訊（700） 跌逾1%；美團（3690）靠穩升0.2%。

內房股表現反覆，中海外（688）升2%；潤地（1109）跌0.7%；龍湖（960）升1.1%；雅居樂（3383）跌3%。

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港股。(資料圖片)

【12:20更新】

恒指半日跌25點，報19,122點，成交382億元；科指微跌0.03%，報3,970點。

滙豐（005）、友邦（1299）升0.6%；藥明生物 （02269） 跌逾3%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）跌逾1%；美團 （3690）靠穩升0.5%。

蔚小理造好，小鵬（9868）、蔚來（9866）升逾6%；理想（2015）升逾1%。

【10:20更新】

恒指現跌232點，報19,044點；科指跌1.09%，報3,928點。

科技股下挫，騰訊（700）跌1.9%；阿里巴巴（9988）挫近2%；美團（3690）降0.7%；小米（1810）走低0.5%；京東（9618）貶2.2%。

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布回購計劃，股價逆市揚3.2%；六福（590）去年度純利減少，現股價跌幅擴至17%。

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