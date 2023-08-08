港股市況｜恒指半日跌267點　碧桂園系股價大插水 (持續更新)

美國債息抽升，加上離岸人民幣再度貶值，港股今早低開逾兩百點。恒指低開229點，報19,308點；國指低開94，報6,639點；科指跌1.9%，報4,414點。
【15:15更新】
恒指現跌359點，報19,178點；科指跌2.66%，報4,379點。
碧桂園境內債集體大跌令同系股價跌勢加劇，碧桂園(2007)，最新跌逾15%；碧桂園服務(6098)挫一成。
惠陶集團 (8238)，股價今反彈37%；東方甄選(1797)回吐7%；恒大物業(6666)跌17%；恒大汽車(708)挫15%。
【12:05更新】
恒指現跌296點，報19,241點；科指跌2.28%，報4,396點。
華晨中國(1114) 、新晨動力(1148)復牌，華晨中國跌近5%，新晨動力暫未有交易。
車股向下，比亞迪(1211)午後跌逾3%；吉利(175) 、長汽(2333)跌逾2%；廣汽(2238)跌逾1%。
【12:05更新】
恒指半日跌267點，報19,270點，大市成交543億元；科指跌2.1%，報4,403點。
ATM跌逾1%至2%；滙豐（005）逆市升0.6%；醫藥股續跌，三桶油升逾1%至2%。
【10:25更新】
恒指現跌300點，報19,237點；科指跌2.07%，報4,406點。
內房下跌，恒大物業(6666)早段跌8%，現跌6%，見0.94元；藍籌龍湖 (960)最新跌5.9%。
ATMX全跌，美團(3690)、京東(9618)最新跌逾3%，騰訊(700)、阿里巴巴(9988)跌近2%，小米(1810)跌逾1%。
HKTVmall母公司香港科技探索(1137)逆市升約2%，該企7月GMV按年增12.2%。