港股市況｜恒指半日跌268點　阿里巴巴否認優酷土豆注入阿里影業(持續更新)

隔晚美股因假期休市，恒指今微低開。恒指低開60點，報19,355點；國指低開26點，報6,587點；科指低開0.25%，報4,064點。

科技股阿里巴巴（9988）跌1.3%，市傳阿里考慮將優酷及土豆注入阿里影業（1060），但阿里大文娛公關否認，至於阿里影業挫4.3%。

【10:30更新】

恒指最新轉跌234點，報19,181點；科指跌1.19%，報4,026點。

藍籌股下跌，內房沽壓較大，其中龍湖（960）、碧桂園（2007）及碧服（6098）跌逾3%或以上；醫藥、消費股亦下挫；友邦（1299）及滙控（005）同樣跌逾0.8%。

【10:05更新】

恒指最新轉跌29點，報19,277點；科指跌0.31%，報4,341點。

ATM下跌，美團（3690）跌近2%；阿里巴巴（9988）跌1%；騰訊（700）跌0.7%。

中國財新服務業PMI 6月見53.9水平，較預期的56.2及前值57.1要低；而中國6月財新綜合PMI為52.5，較5月值55.6為低。

生物科技股回吐，信達生物（1801）及康方生物（9926）分別回吐4%及3%。

異動股，加科思（1167）股價挫近2成；香港航天科技（1725）逆市升逾9%。