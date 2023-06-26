港股市況｜恒指半日跌27點　體育用品股普遍下跌(持續更新)

午後ATM股個別走，阿里巴巴（9988）初段續靠穩升0.1%；騰訊（700）跌0.77%；美團（3690）跌0.8%。

美股3大指數上周均挫，而港股上周累插逾千點後，今早微低開，其後走勢反覆。恒指低開44點，報18,845點；國指跌15點，報6,379點；科指低開0.4%，報3,864點。

【12:10更新】

恒指半日反覆偏軟，半日收報18,862點，微跌27點，大市成交451.8億元；科指升0.3%，報3,890點。

科技股個別發展，阿里巴巴（9988）靠穩升0.11%；小米（1810）升4.5%；百度（9888）升0.14%；騰訊（700）跌0.5%；美團（3690）跌0.4%。

電力股造好，潤電 （00836） 升逾6%，中國電力 （02380） 升逾5%，龍源電力 （00916） 升3%。

【10:20更新】

恒指現跌40點，報18,849點；科指報3,878點，跌0.02%。

電力股上揚，潤電（836）最新升6.2%；中國電力（2380）升6.34%；龍源電力（916）升3.3%。

內房同樣向好，中海外（688）升1.3%；潤地（1109）升逾2.2%；碧桂園（2007）升0.6%。

小米（1810）宣布回購250萬股，涉資2,498萬元致股價造好，升幅擴大至近6%。