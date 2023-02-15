港股市況｜恒指半日跌272點　有線復牌　傳統藍籌向下（持續更新）

美國上月CPI數據較預期高，另外港滙弱勢，銀行體系結餘再減少至770.5億港元，近三年低位，港股今早平開且向下。恒指今早高開3點，報21,116點，隨後下挫，現跌327點，暫報20,785點，失守二萬一關口；國指跌80點，報7,030點；科指跌0.8%，報4,295點。
【13:40更新】
百度（9888）因即將發布「文心一言」聊天機器人，連續3日逆市連彈逾4%，高見150元。
此外，超媒體控股（072）升逾45%，高見0.54元，成交261萬元。超媒體旗下商業周刊事業群宣布，成為「文心一言」首批生態合作夥伴。
【12:05更新】
恒生指數半日跌272點，收報20,840點，成交579.7億元；科指跌0.5%，報4,307點；ATM股向下，跌0.3%至1%；百度（9888）逆市升逾3%，安踏（2020）跌逾3%，有線寬頻（1097）復牌升20%。
【10:30更新】
傳統藍籌向下，滙豐（005）跌1.37%；友邦（1299）跌逾1.97%；港交所（388）跌近1.48%；中移動（941）跌0.26%。
異動股，安踏（2020）曾急跌8%，因市場擔心或部署配股，拖累股價一度下跌，現跌4.87%，暫報105.3元。
國指曾跌100點，跌穿七千關口，低見6,995，創1月4日後低位，現報7,009點。
有線復牌，曾升逾47%，最高見0.074元。