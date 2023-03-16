港股市況｜恒指半日跌294點　TVB最新跌27%　百度發布文心一言跌逾7%（持續更新）

瑞信陷入財務危機，市場避險情緒升溫，美股現跌勢，港股受外圍情緒影響，今早低開逾300點。恒指低開341點，報19,197點；國指低開95點，報6,464點。
【15:10 更新】
電視廣播TVB（511）最新跌27.44%；百度（9888）曾現跌7.33%。
【14:30 更新】
百度（9888）曾跌逾一成，現跌5.61%，百度正舉行「文心一言」發布會。
【12:20 更新】
恒指半日跌294點，報19,245點，成交616億元；科指跌0.8%，報3,837點。
金融股下跌，滙豐（005）跌逾2%；渣打（2888）跌逾4%；友邦（1299）跌逾5%
領展（823）逆市升逾2%；領展股權（2915）升31%破頂。
【11:40 更新】
領展（823）逆市升近2.16%，高見49.55元；領展股權（2915）最後一日交易，升逾26%。
【10:40 更新】
受國際油價連跌3天影響，紐油低見65.65美元，創15個月新低。三桶油受壓，中石油（857）跌5.7%，為藍籌中表現最差；中海油（883）跌3.7%；中石化（386）跌2.1%。
【10:10 更新】
金融股受壓，平保（2318）昨公布去年純利跌17.5%遜預期，股價低開4.1%；友邦（1299）早段跌幅擴大至逾6%；滙豐（005）跌逾2%；渣打（2888）跌逾4%。
ATM均低開，阿里巴巴（9988）低開2.3%；美團（3690）低開1.7%；騰訊（700）低開1.2%。