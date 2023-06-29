港股市況｜恒指半日跌301點　跌穿萬九關口(持續更新)

現時僅有5隻藍籌錄得升幅，信義光能（968）升1.78%；康師傅（322）升0.83%；友邦（1299）升0.5%；潤電（836）升0.34%；攜程（9961）升0.14%。

【12:15更新】

恒指半日跌301點，報18,870點，跌穿萬九關，成交406.8億元；科指跌1.9%，報3,926點。

ATM走低，阿里巴巴（9988）及美團（3690）跌逾2%，京東（9618）跌逾3%。

太古A（019）宣布以逾300億出售美國可口可樂業務，半日升半成；小鵬（9868）逆市升逾1%；蔚來（9866）升0.3%。

體育用品股向下，波司登（3998）跌逾12%破底；李寧（2331）跌半成；361度（1361）跌2.33%；特步（1368）跌1.59%；安踏（2020）跌4.19%。

【10:25更新】

恒指現轉升17點，報19,165點；科指升0.67%，報3,998點。

ATM向下，阿里巴巴（9988）跌2.2%；騰訊（700） 跌0.7%；美團（3690）跌1.9%。

滙豐（005）跌0.6%；友邦（1299）逆市升0.8%；中移動（941）跌0.5%；港交所（388）跌0.7%。

粉筆（2469）逆市升逾19%，高見4.1元。

越秀房產信託（405）跌逾8%，因越秀地產（123）公布，有關以越秀房託基金單位的實物分派方式派付特別股息，實物分派涉實際基金單位數目為約2.49億個，分派完成後持股由約42%減至約36.8%。