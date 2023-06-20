港股市況｜恒指半日跌303點　內房物管股慘捱沽（持續更新）

美股昨日因假休市，歐股走低，港股繼上日收跌後今再低開。恒指低開49點，報19,863點；國指低開17點，報6,758點；科指低開9點，報4,111點。
【13:45更新】
大市午後跌幅擴大，恒指跌321點，報19,59點；科指跌2.52%，報4,072點。
阿里巴巴（9988）跌1.5%；美團（3690）跌3.86%；騰訊（700）跌2.29%。
內房物管股走低，因對人民幣現弱勢慘捱沽，碧桂園（2007）、碧服（6098）均跌逾6%；潤地（1109）跌2.8%；合景泰富（1813）急跌逾9%；萬物雲（2602）挫4.4%。
【12:12更新】
恒指半日跌303點，報19,609點，成交435億元；科指跌2.6%，報4,071點。
ATM股，美團（3690）跌逾3%；騰訊（700）跌2%；阿里巴巴（9988）跌逾1%。
內房、新能源車股挫，碧桂園（2007）跌逾5%；小鵬（9868）跌近7%。
麥格理據報正洽購中電（002）澳洲附屬公司「Energy Australia」最多50%股權，股價中午逆市升近6%。
雲頂新耀（1952）上周五起委任Mike Berry博士為首席技術官後並整固公司後，今大升29%近三成。
【10:30更新】
國泰航空（293）周一（19日）計劃推出多項優化措施，以改善服務，股價今逆市造好，現升3.88%，新造8.03元，創近3月高位。
【10:20更新】
大市現跌逾200點，報19,688點；科指跌近2%，報4,098點。
蔚小理回吐，其中小鵬（9868）跌7%；蔚來（9866）跌逾3%；理想（2015）跌逾2%。
阿里巴巴（9988）再減持商湯（020），商湯現跌2.19%，低見2.23元；至於內媒報道，張勇不再任阿里董事會主席兼首席執行官，該股現跌近1.5%。