港股市況｜恒指半日跌308點　滙控跌幅收窄 (持續更新)

隔晚美股全線反彈，港股昨日收市倒升7點。恒指低開68點，報17,337點；國指低開20點，報5.939點；科指低開0.65%，報3,787點。
【14:45更新】
恒指最新跌幅略收窄至300點內，報17,159點，跌246點；科指跌2.12%，報3,772點。
滙控（005）跌幅收窄至1.8%；零跑汽車（9863）跌逾15%。
【13:25更新】
恒指午後跌幅擴大，現跌327點，報17,078點；科指跌2.58%，報3,754點。
滙控（005）午後續跌近3%，低見55.5元；石藥集團（1093）逆市升1%，該集團開發的二價新冠病毒mRNA疫苗（SYS6006.32）已獲國家藥品監督管理局頒發的臨床試驗批件。
贛鋒鋰業（1772）挫逾13%，破底低見27.6元。
ATM分別跌2至3%。
【12:22更新】
內地製造業PMI再陷收縮，拖累港股表現，恒指半日跌308點，報17,097點，成交457.8億元；科指跌2.2%，3,771點。
藥明系下挫，藥明生物（2269）跌3%；藥明康德（2359）跌逾8%。
市場憂慮下季電動車需求放緩，車股捱沽，比亞迪（1211）跌3.7%；零跑（9863）瀉10.4%；理想汽車（2015）插4.5%；長汽（2333）挫半成。
滙控（005）績後受壓，半日挫2.5%。
【10:40更新】
恒指現跌161點，報17,244點；科指跌1.43%，報3,799點。
本港地產股逆市向上，恒地（012）升0.5%；新地（016）升0.4%；新世界（017）升逾2%；信置（083）升逾2%；長實（1113）升0.3%。
內房續挫，恒大（3333）續跌逾3%；中海外（688）、碧桂園（2007）；潤地（1109）跌逾2%；龍湖（960）跌近3%。
ATM下跌，阿里巴巴（9988）跌逾1%；騰訊（700）、美團（3690）跌近1%。
四大內銀個別發展，建行（939）跌0.2%；工行（1398）升0.5%；中行（3988）升0.4%；農行（1288）跌0.7%。