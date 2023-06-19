港股市況｜恒指半日跌314點　美圖升兩成中資電訊股個別發展（持續更新）

市場本周觀望聯儲局主席鮑威爾講話，美股3大指數上周向下。港交所今推雙櫃台交易模式，恒指先低開56點，報19,983點；國指低開27點，報6,805點，現跌57點報6,775點；科指低開0.7%，報4,205點。
【15:25更新】
恒指尾市跌152點，報19,887點，暫失守兩萬點；科指跌1.5%，報4,169點。
3大中資電訊股逆市向好，中移動（941）升1.49%；聯通（762）跌0.17%；中電信（728）升0.77%。
美圖（1357）最新升兩成；遠東 （036） 午後一度升逾9%，現升0.66%。
【13:15更新】
恒指現報19,726點，跌313點；科指數跌2.76%，報4,116點。
科技股午後續回吐，其中「ATMXJ」午後初段齊跌逾3%；港交所（388）午後跌2%。
人民幣櫃台首半日成交近1億元，在24家參與港股內，中移動 （80941） 人民幣櫃台交易最為活躍，半日錄3,700萬元人民幣成交，涉183宗交易；其次為騰訊（80700），半日成交額2,800萬元人民幣，涉94宗交易；中移動、騰訊港元櫃台半日成交額分別為2.7億、38億港元。
比亞迪 （81211） 、安踏 （82020） 人民幣櫃台於早市未錄成交。
【12:05更新】
港股中午收市跌314點，半日收報19,726點，大市半日成交535.31億；科指跌2.64%，報4,122點。
科技股回吐，其中「ATM」股跌逾3%；嗶哩嗶哩（9626）跌6%。
本地金融股逆市靠穩，滙豐（005）升0.24%、友邦（1299） 升0.06%；體育用品股下挫，李寧（2331）和安踏（2020）跌均約5%。
周一（19日）推出「港幣–人民幣雙櫃台模式」，在首小時交易中，騰訊 （80700） 人民幣櫃台錄1,460萬元人民幣成交，涉27宗交易。
【10:20更新】
恒指最新跌約183點，報19,856點；科指跌1.82%，報4,156點。
體育用品股向下，李寧（2331）跌5.04%；安踏（2020）跌5.02%；特步（1368）跌4.45%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、美團（3690）分別跌逾2至3%不等。