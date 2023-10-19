港股市況｜恒指半日跌345點　手機孖寶逆市揚 (持續更新)

滬指創今年新低，港股今早低開逾1%。恒指低開192點，報17,540點；國指低開1.1%，報6,007點；科指低開2.1%，報3,693點。
【13:30更新】
恒生指數午後跌幅加劇，現跌364點，報17,368點；科指現報3,698點，跌1.96%。
手機孖寶逆市揚，其中舜宇光學（2382）升逾5%；瑞聲科技（2018）升近2%。
車股轉弱，比亞迪（1211）回吐3%；吉利（175）跌近半成；長汽（2333）跌近2%；廣汽（2238）跌逾3%。
【12:05更新】
恒指半日跌345點，報17,386點，半日成交453.5億元；科指跌1.9%，報3,701點。
科技股個別發展，京東（9618）跌5%破底；美團（3690）跌逾3%；騰訊（700）跌1.6%；阿里巴巴（9988）跌1.7%；小米（1810）逆市升逾1%；聯想（992）股價反彈升逾3%。
澳門博彩股大致向下，銀娛（027）跌逾1%；澳博（880）跌逾2%；永利（1128）跌逾2%；美高梅（2282）跌逾3%；金沙中國（1928）股價升逾1%。
【10:20更新】
恒指現跌280點，報17,455點；科指跌1.43%，報3,718點。
內房下跌，中海外（688）跌近2%；潤地（1109）、碧桂園（2007）跌逾2%；龍湖（960）跌3%；恒大（3333）跌半成。
京東（9618）跌逾4%，破底低見98.3元。
ATM下跌，阿里巴巴（9988）跌0.7%，騰訊（700）、美團（3690）跌逾1%。