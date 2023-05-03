港股市況｜恒指半日跌348點　油價急跌拖累三桶油（持續更新）

聯儲局公布議息結果前，投資者普遍採審慎，美股顯著受壓，港股今早跟隨外圍股市，低開逾兩百點。恒指低開247點，報19,686點；國指低開90點，報6,589點；科指低開1.6%，報3,837點。
【15:10更新】
大市尾段跌332點點，報19,601點；科指跌2.14%，報3,815點。
油價急跌，紐約期油及布蘭特期油均跌逾5%，拖累「三桶油」齊挫，中石油（857）跌4.43%；中石化（386） 跌3.86%；中海油（883）跌3.32%。
【13:25更新】
恒指現跌349點，報19,584點；科指跌93點，報3,804點。
藍籌股，滙豐（005）股價回吐0.85%；友邦（1299）跌逾1.87%；中移動（941）跌0.74%；港交所（388）跌0.86%。
【12:20更新】
恒指半日跌348點，報19,585點，成交383億元；科指跌2.4%，報3,805點。ATM跌逾1%至2.7%
三桶油、濠賭股下挫，中石油（857） 跌逾4%；中海油（883）跌3.16%；金沙 （01928） 跌逾5%；澳博（880）跌5.12%；恒宇（2448）復牌半日反彈逾11%。
【10:10更新】
恒指現跌284點，報19,649點；科指跌80點，報3,818點。
ATMJ股向下，阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）均跌逾2%；騰訊（700）跌逾1%。
異動股，卓悅（653）股價今早逆市爆升，現升逾25%，高見0.136元；大家樂（341）盈喜，料純利急增，股價逆市向好，一度高見11.36元，新造11.24元，升0.89%。