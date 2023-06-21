港股市況｜恒指半日跌373點　藍籌中僅5股逆市上揚（持續更新）

中國降息後，人民幣一度跌至七個月低位，力度不大加上隔晚美股收跌，港股今早低開。恒指低開301點，報19,305點；國指低開1.6%，報6,546點；科指低開2.2%，報3,986點。
【15:20更新】
恒指最新報19,243點，跌363點，曾跌逾400點；科指跌2.58%，報3,970點。
藍籌股中，現時僅中石油（857）、恒生（011）、中石化（386）、創科實業（669）及中國神華（1088）逆市上升。
港元拆息接近全數下跌，僅1年期拆息微升。人民幣匯價創逾半年低，滬指三連跌，報3,208點，續跌1%；深成回吐1.8%，報11,105點。
【13:55更新】
恒指現跌372點，報19,234點；科指跌2.28%，報3,982點。
李寧（2331） 及安踏（2020）續走低，分別跌逾5%；電盈（008）升幅收窄至0.26%；京東（9618）將於7月13日在北京發布京東大模型，該股現跌逾4%。
【13:05更新】
恒指午後初段跌396點，報19,210點，其中李寧（2331）跌7.32%，為表現最差藍籌。
此外，電盈（008）旗下OTT Viu與法國收費電視頻道Canal+簽股份認購協議，作價總額3億美元，Canal+將直接持有Viu約26.1%權益，該股現升1.3%。
【12:20更新】
恒指半日跌373點，報19,233點，成交額525億元；科指插2.22%，報3,984點。
ATM齊齊挫，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）挫逾3%；藥明生物（2269）周二（20日）的投資者會上「派驚」，今日股價未止瀉，再挫4%。
電動車股則造好，蔚來（9866）有中東政府入股近7%，反彈近5%；體育用品股急挫，李寧（2331）跌7.3%、安踏（2020）跌5.4%。
粉筆（2469）插33%，4日之內股價「腰斬」近55%。
【10:20更新】
離岸人民幣兌美元曾跌穿7.2關，恒指現跌263點，報19,343點；科指跌1.67%，報4,007點。
新能源車股踩車上揚，蔚來（9866）升5.88%；小鵬（9868）升3.87%；理想汽車（2015）升3.37%；零跑汽車（9863）升1.87%。
嗶哩嗶哩（9626）618期間，電商類廣告收入按年增長逾4倍，惟股價現插5.22%。