港股收市｜恒指收報18182點　藥明收升逾4%成升幅最高藍籌

人行突然決定周五（15日）降準，港股今早高開百點。恒指高開106點，報18,101點；國指高開34點，開報6,269點；科指高開0.6%，報4,065點。

【16:35更新】

恒指升134點，收報18,182點，成交1,180.8億元，藥明收升逾4%，成升幅最高藍籌；九置（1997）逆市跌2%，為本日跌幅最大的恒指成份股。

科指升0.5%，報4,077點。其中ATMXJ個別發展，騰訊（700）跌近1%；美團（3690）則升1%。舜宇光學（2382）受惠蘋果iPhone 15今晚起開始預售，股價升逾3%。

以全周股市計算，恒指累計跌20點，跌幅0.1%；科指跌幅逾0.3%，同連跌兩周。

【15:25更新】

恒指現報18,257點，升209點；科指升0.88%，報4,094點。

iPhone 15系列今晚8時起接受預訂，蘋果概念股上揚，舜宇（2382）升逾3%，瑞聲（2018）升1%，高偉電子（1415）升4%。

至於恒指半日升298點，報18,346點，成交530億元。

【10:25更新】

恒指現報18,213點，升165點；科指升0.59%，報4,082點。

四大內銀分別升逾1%至2%；兩桶油續升；碧桂園（2007）升近4%；內房股普遍逆市向下。

友聯國際教育租賃（1563）公布有關以每股4.65元讓兩認購人合共認購1.09億股新股以集資約5億元的認購協議已於昨天終止，股價今早續高開14.5%。