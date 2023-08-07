港股市況｜恒指半日跌4點　中電虧轉盈升逾1% (持續更新)

港股今早開市後即挫逾百點。恒指低開64點，報19,474點；國指跌0.9%，報6,670點；科指跌1.6%，報4,424點。

【15:40更新】

恒指現升1點，報19,540點；科指升0.08%，報4,501點。

九置(1997)績後插6.1%，低見36.6元；中電(002)升1.29%，見62.8元；中興通訊 (763)最新跌5.94%。

【12:35更新】

恒指半日收19,535點，跌4點，大市半日成交431.06億；科指跌11點，報4,485點。

醫藥股普遍捱沽，藍籌翰森製藥(3692)創上市新低，最低見10.2元，中午收報1.18元，跌10.36%；藥明生物(2269)跌3.33%；石藥(1093)跌5%；中生製藥(1177)跌6.21%。

ATM個別發展，騰訊 (700)跌1%，阿里巴巴(9988)及美團(3690)則逆市靠穩。碧桂園(2007)、碧服(6098)分別跌近7%及逾6%；維達(3331)升11%。