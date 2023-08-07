港股市況｜恒指半日跌4點　中電虧轉盈升逾1% (持續更新)

港股今早開市後即挫逾百點。恒指低開64點，報19,474點；國指跌0.9%，報6,670點；科指跌1.6%，報4,424點。
【15:40更新】
恒指現升1點，報19,540點；科指升0.08%，報4,501點。
九置(1997)績後插6.1%，低見36.6元；中電(002)升1.29%，見62.8元；中興通訊 (763)最新跌5.94%。
【12:35更新】
恒指半日收19,535點，跌4點，大市半日成交431.06億；科指跌11點，報4,485點。
醫藥股普遍捱沽，藍籌翰森製藥(3692)創上市新低，最低見10.2元，中午收報1.18元，跌10.36%；藥明生物(2269)跌3.33%；石藥(1093)跌5%；中生製藥(1177)跌6.21%。
ATM個別發展，騰訊 (700)跌1%，阿里巴巴(9988)及美團(3690)則逆市靠穩。碧桂園(2007)、碧服(6098)分別跌近7%及逾6%；維達(3331)升11%。
中電業績｜中電上半年虧轉盈純利50.6億及派息0.63元 受惠中港業務表現
【11:50更新】
內地多處暴雨成災，內地國家金融監督管理總局要求金融機構全力做好防汛救災金融服務，多措並舉推動保險理賠提速增效。內險股走弱，國壽（2628）挫3%；平保（2318）跌1.3%；中國太保（2601）；中國太平（966）跌3%；新華保險（1336）跌5%。
海底撈（6862）逆市造好，升逾4%；滙豐（005）靠穩升0.2%；恒大物業（6666） 再挫11%。
三桶油上揚，中海油（883）及中石油（857）升近3%；中石化（386）升2%。
【10:10更新】
恒指現升20點，報19,559點；科指升0.02%，報4,498點。
科技股個別發展，阿里巴巴（9988）早段轉升0.2%；美團（3690）升0.6%；京東（9618）升0.4%；騰訊（700）跌1%；小米（1810）跌0.2%。
維達（3331）最新升9.8%，高見17.42元。